PSG, visite mediche in corso per Sergio Ramos (Di mercoledì 7 luglio 2021) Stando a quanto riportato da Le Parisien, il difensore centrale spagnolo, Sergio Ramos, si starebbe sottoponendo alle visite mediche di rito, presso l’ospedale americano di Neully riconosciuto e approvato dal sistema sanitario francese. Nel pomeriggio, se tutto andrà come previsto, dovrebbe arrivare la firma sul contratto che lo legherà per due anni con opzione per il terzo con il club parigino, esattamente come anticipato tre giorni fa. Foto: Instagram del giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Stando a quanto riportato da Le Parisien, il difensore centrale spagnolo,, si starebbe sottoponendo alledi rito, presso l’ospedale americano di Neully riconosciuto e approvato dal sistema sanitario francese. Nel pomeriggio, se tutto andrà come previsto, dovrebbe arrivare la firma sul contratto che lo legherà per due anni con opzione per il terzo con il club parigino, esattamente come anticipato tre giorni fa. Foto: Instagram del giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

