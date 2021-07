Palinsesti Mediaset, Maurizio Costanzo e la tirata d’orecchie a Pier Silvio Berlusconi: ecco cosa è accaduto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Raggiunto da Repubblica, il famoso conduttore Maurizio Costanzo si sarebbe tolto qualche sassolino dalla scarpa. Si, perché dopo la scomparsa della amatissima Raffaella Carrà, i grandi showman e conduttori della vecchia guardia ancora in vita sono ormai pochi. Fra questi, appunto, troviamo Costanzo e Pippo Baudo. Come riportato da BubinoBlog, il conduttore avrebbe fatto una vera e propria tirata d’orecchie a Pier Silvio Berlusconi. Il motivo? L’editore non lo avrebbe nominato durante la presentazione dei Palinsesti ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 7 luglio 2021) Raggiunto da Repubblica, il famoso conduttoresi sarebbe tolto qualche sassolino dalla scarpa. Si, perché dopo la scomparsa della amatissima Raffaella Carrà, i grandi showman e conduttori della vecchia guardia ancora in vita sono ormai pochi. Fra questi, appunto, troviamoe Pippo Baudo. Come riportato da BubinoBlog, il conduttore avrebbe fatto una vera e propria. Il motivo? L’editore non lo avrebbe nominato durante la presentazione dei...

Advertising

Viola00779627 : @Maurizi81919065 Così è scritto quando hanno annunciato i palinsesti mediaset. Ci sarà il sabato l'appuntamento sol… - Nicholas_Dls : Il popolare giornalista si è risentito perché Pier Silvio Berlusconi non l’ha nominato alla presentazione dei Palin… - darveyfeels_ : RT @ciccio_co: Non fate entrare più i Tommaso nei palinsesti Mediaset grazie #TemptationIsland - dramaaloover : RT @ciccio_co: Non fate entrare più i Tommaso nei palinsesti Mediaset grazie #TemptationIsland - marzialettera : RT @ciccio_co: Non fate entrare più i Tommaso nei palinsesti Mediaset grazie #TemptationIsland -