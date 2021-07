MOVIOLA – Inghilterra-Danimarca | c’era il rigore su Kane? Proteste inglesi

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Episodio dain, quando al 75? Harrychiede un calcio diper il contatto che lo manda a terra.degli, soprattutto da parte del pubblico, e così il Var monitora attentamente la situazione, perdendo anche troppo visto che non c’è nulla: anzi, prima di subire il contatto, lo stesso attaccante dei Tre Leoni aveva commesso fallo in precedenza. Dunque giusta la decisione di Makkelie di lasciar continuare. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Episodio da moviola in #InghilterraDanimarca, c'era il rigore su #Kane? - infoitsport : Moviola Ucraina Inghilterra: l'episodio chiave del match -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Inghilterra

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiDanimarca 1 - 1Fischio d'inizio - Comincia la ...L'episodio chiave del match valido per la semifinale di Euro2020:Danimarca L'episodio chiave delladel match trae Danimarca, valido per la semifinale di Euro2020. Dirige la sfida l'arbitro Makkelie. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Episodio da moviola in Inghilterra-Danimarca, quando al 75' Harry Kane chiede un calcio di rigore per il contatto che lo manda a terra. Proteste degli inglesi, soprattutto da parte del pubblico, e cos ...L’episodio chiave della moviola del match tra Inghilterra e Danimarca, valido per la semifinale di Euro2020. Dirige la sfida l’arbitro Makkelie.