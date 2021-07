Michetti: per imprenditori amministrazione non sia più ostacolo ma supporto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “L’amministrazione comunale deve smetterla di essere autoreferenziale. La mia amministrazione sarà predisposta all’ascolto e soprattutto sarà a supporto degli imprenditori e non di intralcio. È necessario semplificare.” “La semplificazione si ottiene snellendo i regolamenti farraginosi e intervenendo su norme vetuste che risultano essere spesso contraddittorie. La digitalizzazione è inutile se non si ha lo scopo di snellire la macchina amministrativa e i relativi provvedimenti”. Così Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative capitoline, al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “L’comunale deve smetterla di essere autoreferenziale. La miasarà predisposta all’ascolto e soprattutto sarà adeglie non di intralcio. È necessario semplificare.” “La semplificazione si ottiene snellendo i regolamenti farraginosi e intervenendo su norme vetuste che risultano essere spesso contraddittorie. La digitalizzazione è inutile se non si ha lo scopo di snellire la macchina amministrativa e i relativi provvedimenti”. Così Enrico, candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative capitoline, al ...

