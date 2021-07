Massimo Lopez dal dramma alla rinascita | come sta oggi?

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha vissuto attimi di paura: daldell’infarto, eccostail noto attore e doppiatore.è uno degli attori e doppiatori più amati di sempre che, soprattutto in teatro ma non solo, ha fatto sognare, divertire e sorridere milioni e milioni di persone in tutta Italia e

Advertising

PasqualeMarro : #MassimoLópez, amico di #RominaPower: “la cosa terribile” - asrsupporter : @villarismooo Chi avresti presto con un budget massimo di 15mln migliore di Rui Patricio. Fammi dei nomi dai. C’hai… - LaStampa : Massimo Lopez: “Trovo la mia quinta età bellissima. E sogno la lentezza, Mina e il cinema” - FirenzePost : Siena: Massimo Lopez e Tullio Solenghi illuminano la sera della Città del Palio - LellaGiovannel2 : Bellissimo spettacolo ieri sera TULLIO SOLENGHI E MASSIMO LOPEZ Show a SIENA Bravissimi ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Lopez

La Stampa

Arriva anche: ''Mi dispiace tantissimo proprio perché i ricordi sono tanti. Abbiamo avuto con lei dei bei trascorsi, come Trio è stata la prima ad ospitarci in una trasmissione ..."Quanti balli, quante canzoni insieme, mancherà a tutti noi" le parole di, anche lui di passaggio in via Nemea. Ieri sera Raffaella è riuscita persino a "cantar" nello stadio di ...Massimo Lopez ha vissuto attimi di paura: dal dramma dell'infarto alla rinascita, ecco come sta oggi il noto attore e doppiatore.Tre giorni per omaggiare la regina della televisione, per dimostrare tutto l’amore che Raffaella Carrà ha saputo meritare. Un tempo di certo insufficiente per superare il dolore della sua perdita. Si ...