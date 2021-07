“Legge anti-Lgbt? Allora niente Recovery Fund”: von der Leyen ricatta così l’Ungheria (Di mercoledì 7 luglio 2021) Bruxelles, 7 lug – La Commissione europea ha tutta l’intenzione di mettere Orbán all’angolo. Pietra dello scandalo è, ancora una volta, la Legge anti-Lgbt approvata dal parlamento di Budapest. Dopo le dure parole dei portavoce, ora scende in campo direttamente Ursula von der Leyen: «Se l’Ungheria non aggiusterà il tiro, la Commissione Ue userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati. Noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo Stato membro». Secondo fonti di Bruxelles, la von der Leyen non avrebbe in mente solo una lettera d’infrazione per riportare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Bruxelles, 7 lug – La Commissione europea ha tutta l’intenzione di mettere Orbán all’angolo. Pietra dello scandalo è, ancora una volta, laapprovata dal parlamento di Budapest. Dopo le dure parole dei portavoce, ora scende in campo direttamente Ursula von der: «Senon aggiusterà il tiro, la Commissione Ue userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati. Noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo Stato membro». Secondo fonti di Bruxelles, la von dernon avrebbe in mente solo una lettera d’infrazione per riportare ...

