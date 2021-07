Inter | l' entusiasmo di Inzaghi | ' Ho trovato persone che in 4 - 5 giorni mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi'

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Non è sempre facile voltare pagina, specie quando si vengono a creare dei legami molto solidi. Però, doveva succedere. In una lunga conferenza stampa, il nuovo tecnico dell'Simonesi è ...

Advertising

ParmeshSriv : RT @marifcinter: Marotta: 'Il progetto Inter continua, Simone Inzaghi è il profilo adatto. E' giovane ma ha anche vinto. Ha passione, compe… - ottopagine : Simone Inzaghi 'Entusiasmo e motivazioni, Inter sfida stimolante' - princigallomich : Simone Inzaghi “Entusiasmo e motivazioni, Inter sfida stimolante” - Bubu_Inter : RT @Radio1Rai: ??#Euro2020 #Azzurri in finale Il travolgente entusiasmo di Francesco Repice dopo il gol di #Jorginho. Immagini di Federico F… - mr_kubra : RT @marifcinter: Marotta: 'Il progetto Inter continua, Simone Inzaghi è il profilo adatto. E' giovane ma ha anche vinto. Ha passione, compe… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter entusiasmo

In una lunga conferenza stampa, il nuovo tecnico dell'Simone Inzaghi si è presentato ai tifosi, lasciando trasparire grande gioia e convinzione: "C'è grandissimo, ho grandissime ...... nuovo allenatore dell', ha incontrato la stampa in mattinata assieme al CEO Sport Marotta a San Siro. ' Ho tantissimoper questa nuova avventura. - ha esordito il tecnico - H o ...Però, doveva succedere. In una lunga conferenza stampa, il nuovo tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si è presentato ai tifosi, lasciando trasparire grande gioia e convinzione: "C’è grandissimo ...Sulla sua ex squadra ha invece dichiarato: "Alla Lazio sono stati ventidue anni intensi e importanti, ho ringraziato tutti, e ho ringraziato Lotito, che ha grandi idee. Secondo me era giunto il moment ...