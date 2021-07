Inghilterra-Danimarca 7 luglio ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Southgate conferma Saka | Mount e Sterling accanto a Kane

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ha già infranto uno dei propri storici tabù battendo 2-0 la Germania agli ottavi di finale e prendendosi la rivincita sui tedeschi per poi travolgere 4-0 l’Ucraina ai quarti e vedere sbocciaredopo un inizio di torneo silenzioso. Adesso la squadra ditorna a Wembley, sullo stesso prato in cui giocò l’ultima InfoBetting: Scommesse Sportive e

DIRETTA: GLI ALLENATORI Sempre più vicina la diretta di, spendiamo adesso qualche parola in più sul confronto tra i due allenatori, Gareth Southgate e Kasper ...Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct: Southgate. A disposizione: ...Inghilterra-Danimarca è una semifinale di Euro 2020 e si gioca alle 21: formazioni ufficiali, tv in chiaro, pronostico marcatore, falli, tiri.E' ancora festa a Casa Azzurri dopo la vittoria in semifinale contro la Spagna, il rigore vincente di Jorginho ha spedito l'Italia nella finale di domenica sera a Wembley: il gruppo di mister Mancini ...