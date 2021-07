Il presidente di Haiti è stato ucciso in casa nella notte Ferita la moglie

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildi, Jovonel Moise, èsua residenza privata. La notizia è stata confermata questa mattina in una nota del ministro degli Esteri nonché premier ad interim del governo caraibico, Claude Joseph. L’agguato, rivela il comunicato ufficiale, è avvenuto “verso l’una del mattino,tra il 6 e il 7 luglio 2021”. “Un gruppo di individui non identificati, tra cui alcuni parlanti spagnolo, hanno attaccato la residenza privata deldella Repubblica e ferito a morte il ...

Il presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato nella sua residenza presso la capitale Port-au-Prince da un "commando di uomini armati non identificati". A darne l'annuncio è stato il primo ministro ad interim del Paese, Claude Joseph.