Il governo alle prese con il dossier Rai e la riforma della giustizia 

(Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI – Non è solo il nodo del ddl Zan a far fibrillare la maggioranza, con possibili ricadute sull'azione di, con il segretario Letta che già aveva sottolineato il timore dell'instabilità. Sul tavolo dell'esecutivo ci sono anche altri duedelicati. Quello sulla Rai, con i partiti che hanno votato per lo slittamento in Parlamento del voto sui consiglieri al 14 luglio (contraria Italia viva). E' stato il Movimento 5 stelle ad avanzare la richiesta. Manca l'intesa in M5s, i 'big' – riferisce una fonte parlamentare del Movimento – avevano idee diverse, tre le candidature promosse ma nessuna unità d'intenti sul nome da proporre, si cercherà ...