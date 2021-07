I fan di Raffaella Carrà pronti per l’ultimo saluto dopo l’appello di Sergio Iapino (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sapranno fare tanto rumore i fan di Raffaella Carrà per l’ultimo saluto al loro idolo ma lo faremo tutti venerdì 8 luglio alle 12. l’appello di Sergio Iapino ai fan testimonia la grande fede che aveva Raffaella Carrà. Mentre le esequie si svolgeranno presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma tutti potranno virtualmente partecipare recandosi nella propria chiesa. Piccola o grande che sia e in qualunque parte del mondo, non ha importanza dove ma l’ex compagno di Raffaella Carrà ha chiesto a tutti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sapranno fare tanto rumore i fan diperal loro idolo ma lo faremo tutti venerdì 8 luglio alle 12.diai fan testimonia la grande fede che aveva. Mentre le esequie si svolgeranno presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma tutti potranno virtualmente partecipare recandosi nella propria chiesa. Piccola o grande che sia e in qualunque parte del mondo, non ha importanza dove ma l’ex compagno diha chiesto a tutti ...

