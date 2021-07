Gli Alpini donano le attrezzature dell’ospedale in Fiera a Rsa, Croce Rossa e strutture sanitarie (Di mercoledì 7 luglio 2021) Era stato realizzato in tempi record, per rispondere immediatamente alla crisi emergenziale della pandemia. Il ricordo dell’ospedale da campo dell’Associazione Nazionali Alpini, ormai dismesso, rimarrà indelebile nel cuore di tutti i bergamaschi, con un segno tangibile dell’affetto degli Alpini nei confronti della comunità. Oggi, quelli stessi Alpini hanno donato al territorio i beni dell’ospedale durante una cerimonia alla quale hanno partecipato numerose autorità locali e nazionali. Presenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, gli assessori Claudia Terzi (Infrastrutture, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Era stato realizzato in tempi record, per rispondere immediatamente alla crisi emergenziale della pandemia. Il ricordoda campo dell’Associazione Nazionali, ormai dismesso, rimarrà indelebile nel cuore di tutti i bergamaschi, con un segno tangibile dell’affetto deglinei confronti della comunità. Oggi, quelli stessihanno donato al territorio i benidurante una cerimonia alla quale hanno partecipato numerose autorità locali e nazionali. Presenti, in rappresentanza della Regione Lombardia, gli assessori Claudia Terzi (Infra, ...

SILVIALUCISANO : QUESTA E' DITTATURA SANITARIA IMMOTIVATA SE NON PER PERSEGUIRE ALTRI FINI!!!!!!!!! E DIRE CHE GLI ALPINI ERANO IL… - BackMassy : @LelaDipi Viva gli alpini! - come_la_moto : @LelaDipi Grande Lela!!!!!!!!!! Ci delizi di foto con gli alpini, vero? - vaniacavi : RT @EnricoLuigiVit2: @liliaragnar @pantagruel333 @Gianmar26145917 @Ketty57664851 @LaMentegatta @djnutria57 @DanicWasTaken @yoygiada @LucaSu… - atuttelemiepare : comunque l’inno d’italia non lo cantavo tipo dalla quinta elementare quando venivano a parlare gli alpini -