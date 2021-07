Formazioni ufficiali Inghilterra Danimarca | le scelte dei commissari tecnici

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ledimatch valido per la semifinale di Euro2020: ledeiEcco gli schieramentidi, match valido per la semifinale di Euro 2020: ledei(4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. CT: Southgate(3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, ...

Ledi Inghilterra - Danimarca INGHILTERRA (4 - 2 - 3 - 1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct: Southgate. A disposizione: ...Ledi Inghilterra - Danimarca, semifinale degli Europei 2020. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 7 luglio nella cornice di Wembley che darà appuntamento ad una sola nazionale per la ...Inghilterra-Danimarca, dove vederla in TV? La partita Inghilterra-Danimarca verrà trasmessa su Sky stasera alle ore 21 su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale ...Inghilterra-Danimarca è una semifinale di Euro 2020 e si gioca alle 21: formazioni ufficiali, tv in chiaro, pronostico marcatore, falli, tiri.