Euro 2020, l’Inghilterra ribalta la Danimarca e vola in finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) l’Inghilterra vince in rimonta sulla Danimarca nella semifinale di Euro 2020. Termina 2-1, con gli uomini di Southgate che hanno meritato per quanto dimostrato sul campo, nonostante la Danimarca sia riuscita resistere fino all’ultimo agli assalti avversari, cedendo solo su rigore ai supplementari. Ora l’Inghilterra se la vedrà nell’atto conclusivo contro l’Italia. CRONACA – I ritmi sono subito altissimi, con la Danimarca che riesce a tenere testa alla formazione di casa, che può finalmente contare su un Harry Kane tirato a lucido, oltre ai soliti Sterling ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021)vince in rimonta sullanella semidi. Termina 2-1, con gli uomini di Southgate che hanno meritato per quanto dimostrato sul campo, nonostante lasia riuscita resistere fino all’ultimo agli assalti avversari, cedendo solo su rigore ai supplementari. Orase la vedrà nell’atto conclusivo contro l’Italia. CRONACA – I ritmi sono subito altissimi, con lache riesce a tenere testa alla formazione di casa, che può finalmente contare su un Harry Kane tirato a lucido, oltre ai soliti Sterling ...

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - TicinoGazzetta : Euro 2020, a Wembley la finale sarà Italia-Inghilterra. Kane stende la Danimarca ai supplementari - PrimaCommunica2 : Euro 2020: L’Inghilterra va in finale con l’Italia. Battuta la Danimarca 2-1 ai supplementari -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Europei 2020, l'Inghilterra è l'avversaria dell'Italia in finale Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia domenica sera a Wembley nella finale degli Europei 2020. La seconda semifinale di Euro 2020 si è conclusa 2 - 1 per l'Inghliterra dopo i supplementari. Contro la Danimara, decisivo il gol di Harry Kane alla fine del primo tempo supplementare. L'attaccante del Tottenham incaricato ...

La finale degli Europei sarà Italia - Inghilterra: Kane elimina la Danimarca La finale degli Europei sarà tra Inghilterra e Italia . Nella seconda semifinale la nazionale di Southgate ha battuto 2 - 1 in rimonta la Danimarca conquistando l'accesso alla finalissima (prima volta ...

Eriksen e i soccorritori invitati alla finale di Euro 2020: il gesto della Uefa Corriere dello Sport Euro 2020, Kane scrive la storia. L'Inghilterra vola in finale con l'Italia: Danimarca ko 2-1 L’avversaria dell’Italia in finale di Euro 2020 sarà l’Inghilterra. La Nazionale di Southgate batte 2-1 ai supplementari la Danimarca e si regala una finale internazionale che mancava da 55 ...

Euro2020, l’Inghilterra batte la Danimarca e sfida l’Italia in finale L’Inghilterra è la seconda finalista di Euro 2020 e domenica sera, a Wembley, sfiderà l’Italia di Roberto Mancini per il titolo continentale. La squadra di Gareth Southgate ha superato in semifinale ...

