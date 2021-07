Covid Germania oggi, contagi in crescita (Di mercoledì 7 luglio 2021) Riprendono a crescere i contagi da Covid in Germania, ma sono in calo i decessi. Secondo il bollettino odierno dell’Istituto Robert Koch i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 985, mentre mercoledì scorso erano 808. I decessi sono 48, in calo rispetto ai 56 di una settimana fa. I dati arrivano mentre c’è preoccupazione per l’aumento delle infezioni a causa della variante delta, ma prosegue la vaccinazione che limita i casi più gravi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Riprendono a crescere idain, ma sono in calo i decessi. Secondo il bollettino odierno dell’Istituto Robert Koch i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 985, mentre mercoledì scorso erano 808. I decessi sono 48, in calo rispetto ai 56 di una settimana fa. I dati arrivano mentre c’è preoccupazione per l’aumento delle infezioni a causa della variante delta, ma prosegue la vaccinazione che limita i casi più gravi. L'articolo proviene da Italia Sera.

