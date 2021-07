Come gli sponsor influenzano i tifosi di calcio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il mondo del calcio è sicuramente interessante anche se ci sono alcuni aspetti, spesso sottovalutati, che invece hanno dei risvolti importanti. Un caso tra tutti, ad esempio, è quello delle sponsorizzazioni. Le aziende più importanti del pianeta, infatti, scelgono di investire diversi milioni di euro per far sì che il loro nome sia pubblicizzato. Questo, però, ha comunque dei risvolti non sempre positivi. Ne è un caso evidente quanto accaduto con Cristiano Ronaldo e la Coca-Cola, main sponsor di Euro 2020. Il fuoriclasse portoghese, infatti, nel corso di una conferenza stampa post-gara, ha spostato le bottiglie di Coca Cola presenti, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il mondo delè sicuramente interessante anche se ci sono alcuni aspetti, spesso sottovalutati, che invece hanno dei risvolti importanti. Un caso tra tutti, ad esempio, è quello delleizzazioni. Le aziende più importanti del pianeta, infatti, scelgono di investire diversi milioni di euro per far sì che il loro nome sia pubblicizzato. Questo, però, ha comunque dei risvolti non sempre positivi. Ne è un caso evidente quanto accaduto con Cristiano Ronaldo e la Coca-Cola, maindi Euro 2020. Il fuoriclasse portoghese, infatti, nel corso di una conferenza stampa post-gara, ha spostato le bottiglie di Coca Cola presenti, ...

