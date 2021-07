Calciomercato Inter: Esposito verso il Basilea. Le ultime (Di mercoledì 7 luglio 2021) Calciomercato Inter: Sebastiano Esposito potrebbe presto trasferirsi in prestito all’estero, con il Basilea in prima linea Dopo il doppio prestito prima alla Spal e poi al Venezia, Sebastiano Esposito si avvia verso un’altra stagione lontano dall’Inter per crescere e maturare. Per lui si era parlato del Sassuolo, ma il futuro del giovane nerazzurro potrebbe essere all’estero. Come riportato da Sky Sport, infatti, Esposito sarebbe in procinto di trasferirsi in Svizzera per indossare la maglia del Basilea. I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021): Sebastianopotrebbe presto trasferirsi in prestito all’estero, con ilin prima linea Dopo il doppio prestito prima alla Spal e poi al Venezia, Sebastianosi avviaun’altra stagione lontano dall’per crescere e maturare. Per lui si era parlato del Sassuolo, ma il futuro del giovane nerazzurro potrebbe essere all’estero. Come riportato da Sky Sport, infatti,sarebbe in procinto di trasferirsi in Svizzera per indossare la maglia del. I DETTAGLI SU ...

Advertising

Inter : ???? | GRAZIE! Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Sc… - MarcoBovicelli : #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del gio… - DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, la dirigenza pronta a trattare con l'#Inter - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi LIVE: 'Ho grandi motivazioni, so che il lavoro sarà duro' - SkySport : Inter, via all'era Simone Inzaghi: la presentazione LIVE #SkySport #SerieA #Inter #SimoneInzaghi #Inzaghi -