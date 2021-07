Beautiful anticipazioni 10 luglio 2021 Flo,” Basta! Wyatt deve allontanarsi da Sally” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Flo non sopporta più questa situazione e nella puntata di Beautiful di sabato 10 luglio 2021 vedrete come la Fulton, ovviamente ignara della verità, intuisca però che qualcosa nell’atteggiamento di Sally non quadra. Ma la giovane perderà la pazienza quando la Spectra tenterà un approccio fisico con lo Spencer, cercando di baciarlo. Infatti chiederà al suo fidanzato di allontanarsi dalla sua ex fiamma, in quanto la cosa migliore è che Sally sia seguita da dei professionisti e non solamente da lui. Maria De Filippi ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Flo non sopporta più questa situazione e nella puntata didi sabato 10vedrete come la Fulton, ovviamente ignara della verità, intuisca però che qualcosa nell’atteggiamento dinon quadra. Ma la giovane perderà la pazienza quando la Spectra tenterà un approccio fisico con lo Spencer, cercando di baciarlo. Infatti chiederà al suo fidanzato didalla sua ex fiamma, in quanto la cosa migliore è chesia seguita da dei professionisti e non solamente da lui. Maria De Filippi ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni 8 luglio: Brooke accusa Quinn con Eric se Ridge l’ha lasciata - #Beautiful #anticipazioni… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #8luglio - antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 12 al 17 luglio. Flo smaschera Sally che è costretta ad ammettere la verità prima di a… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2021 - zazoomblog : Beautiful anticipazioni al 17 luglio: Sally aggredisce Flo - #Beautiful #anticipazioni #luglio:… -