Bacoli | fugge dai Carabinieri e contromano prende in pieno un’auto | 29enne arrestato IL NOME

Bacoli: i Carabinieri hanno arrestato un 29enne che era fuggito ad un controllo perché armato di pistola. Ha 29 anni Massimiliano Costagliola, arrestato per possesso di arma da fuoco clandestina dai Carabinieri della stazione di Monte di Procida. L'uomo, napoletano del quartiere Pianura, era a bordo di uno scooter ed è stato individuato durante un

