Alice Campello offesa e minacciata su Instagram dopo la partita Italia-Spagna: lo sfogo (Di mercoledì 7 luglio 2021) dopo la vittoria dell’Italia sulla Spagna, che permetterà al nostro Paese di giocare la finale degli Europei, Alice Campello ha deciso di pubblicare sui social uno sfogo per raccontare ciò che le è accaduto. La giovane 26enne ha infatti ricevuto numerose offese e minacce da parte di alcuni tifosi Italiani che evidentemente non hanno accettato il tifo della donna per la squadra spagnola, squadra in cui ha giocato anche suo marito Alvaro Morata. Il rigore sbagliato dal giocatore, che ha portato l’Italia in finale, ha poi gettato altra benzina sul fuoco ed ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 7 luglio 2021)la vittoria dell’sulla, che permetterà al nostro Paese di giocare la finale degli Europei,ha deciso di pubblicare sui social unoper raccontare ciò che le è accaduto. La giovane 26enne ha infatti ricevuto numerose offese e minacce da parte di alcuni tifosini che evidentemente non hanno accettato il tifo della donna per la squadra spagnola, squadra in cui ha giocato anche suo marito Alvaro Morata. Il rigore sbagliato dal giocatore, che ha portato l’in finale, ha poi gettato altra benzina sul fuoco ed ...

Advertising

giornalettismo : Alice Campello ha fatto una cosa semplicissima. Ha preso gli screenshot dei DM vergognosi che le hanno inviato e l… - malinca73 : RT @perchetendenza: 'Alice Campello': Perché la moglie di Álvaro Morata ha mostrato su Instagram gli insulti e le minacce che tifosi italia… - roseohara78 : In che senso hanno minacciato Alice Campello? Ma la gente sta fuori. - sonsofjonas_ : RT @pilarminaaa: Apro una piccola parentesi: Alice Campello è troppo preziosa e questo mondo di merda non se la merita. Si è dimostrata sup… - MartinaRonchi4 : RT @itsgiuliadip: E anche oggi non sapete stare al mondo. Vi dovete vergognare per aver scritto quelle cose ad Alice Campello e rinnovo l’… -