Alice Campello choc: insulti alla moglie di Morata. La sua reazione (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il gol segnato da Morata contro l’Italia e il rigore sbagliato, la moglie dello spagnolo Alice Campello ha ricevuto diversi insulti sui social Davvero spregevoli i messaggi recapitati via social ad Alice Campello dopo Italia-Spagna. La moglie di Alvaro Morata è stata pesantemente insultata dopo l’errore dal dischetto dell’attaccante della Juventus. Questi alcuni degli attacchi da censura: “Tanto ai tuoi figli prende un infarto, muoiono ‘ste mer*e’”. “Tuo marito ha il cancro, i tuoi figli pure”. “Vacca di donna mi vergogno di essere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il gol segnato dacontro l’Italia e il rigore sbagliato, ladello spagnoloha ricevuto diversisui social Davvero spregevoli i messaggi recapitati via social addopo Italia-Spagna. Ladi Alvaroè stata pesantemente insultata dopo l’errore dal dischetto dell’attaccante della Juventus. Questi alcuni degli attacchi da censura: “Tanto ai tuoi figli prende un infarto, muoiono ‘ste mer*e’”. “Tuo marito ha il cancro, i tuoi figli pure”. “Vacca di donna mi vergogno di essere ...

Advertising

pietrolovegaga : RT @perchetendenza: 'Alice Campello': Perché la moglie di Álvaro Morata ha mostrato su Instagram gli insulti e le minacce che tifosi italia… - parvaneshigeru : RT @arlenervmos: sono davvero incazzata per le storie che ha messo Alice Campello, alcuni il calcio non lo sanno proprio guardare - elisabombshell : RT @perchetendenza: 'Alice Campello': Perché la moglie di Álvaro Morata ha mostrato su Instagram gli insulti e le minacce che tifosi italia… - Francym97 : RT @perchetendenza: 'Alice Campello': Perché la moglie di Álvaro Morata ha mostrato su Instagram gli insulti e le minacce che tifosi italia… - driveme197 : RT @bluevenis: brutto a dirsi ma le storie di alice campello sono lo specchio dell’italiano medio e il motivo per cui non voglio l’Italia v… -