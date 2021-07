5 cose da sapere sulla variante delta del coronavirus (Di mercoledì 7 luglio 2021) Più contagiosa e probabilmente più letale, diffusissima nel Regno Unito, riguarda ora quasi un caso su 4 in Italia. Cosa sappiamo e non sappiamo su diffusione ed efficacia dei vaccini (foto: Gerd Altmann via Pixabay)La variante delta (ex indiana) del coronavirus continua a far parlare di sé. Oggi abbiamo più informazioni, anche perché la nuova forma virale è più diffusa, anche se ancora non conosciamo molti aspetti che la riguardano. La variante delta è sicuramente più trasmissibile e per questo è importante sottoporsi alla vaccinazione con entrambe le dosi, dato che una sola non è sufficientemente ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Più contagiosa e probabilmente più letale, diffusissima nel Regno Unito, riguarda ora quasi un caso su 4 in Italia. Cosa sappiamo e non sappiamo su diffusione ed efficacia dei vaccini (foto: Gerd Altmann via Pixabay)La(ex indiana) delcontinua a far parlare di sé. Oggi abbiamo più informazioni, anche perché la nuova forma virale è più diffusa, anche se ancora non conosciamo molti aspetti che la riguardano. Laè sicuramente più trasmissibile e per questo è importante sottoporsi alla vaccinazione con entrambe le dosi, dato che una sola non è sufficientemente ...

