Trescore Cremasco | botte a una donna e ai carabinieri Arrestato

(Di martedì 6 luglio 2021)(Cremona) - Se la prende con iintervenuti in soccorso dellache aveva appena aggredito. Ha patteggiato una pena di sei mesi il 33enne lodigiano che nelle prime ore ...

IL GIORNO

(Cremona) - Se la prende con i carabinieri intervenuti in soccorso della donna che aveva appena aggredito. Ha patteggiato una pena di sei mesi il 33enne lodigiano che nelle prime ore ...44enne aggredita durante una lite Nelle prime ore di domenica scorsa i Carabinieri della Stazione di Vailate sono intervenuti a, su richiesta arrivata alla Centrale Operativa della ...Trescore Cremasco (Cremona) - Se la prende con i carabinieri intervenuti in soccorso della donna che aveva appena aggredito. Ha patteggiato una pena di sei mesi il 33enne lodigiano che nelle prime ore ...Prima la violenta lite con una donna, poi l'aggressione brutale ai carabinieri intervenuti per sedare la lite.