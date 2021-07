Tour de France 2021 | ennesima caduta | a terra Thomas e Porte VIDEO

(Di martedì 6 luglio 2021)aldedurante la decima tappa da Albertville a Valence. Una frazione piatta e in teoria senza asperità, ma ecco che un capitombolo di un corridore provoca un effetto domino che manda aun be po’ di ciclisti. Tra questi coinvolti alcuni del team Ineos, tra cui Gerainte Richie, che è stato l’ultimo a rialzarsi. Tutti sono ripartiti regolarmente, da capire se potranno proseguire da domani. In alto ilSportFace.

- fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata

DIRETTADE2021: SITUAZIONE STABILE Sempre nel vivo della diretta delde2021 per la 10tappa, con la corsa che ha già macinato i primi 70 km circa e pure ha già superato il Gpm di ...DIRETTADE2021/ Classifica, streaming Rai 2: fuggitivi a +3'24" Cinguettii che non erano piaciuti a Raiola, che due giorni dopo i tweet, attraverso una conferenza stampa, aveva replicato ...Chris Froome sta correndo questo Tour de France 2021 senza però essersi riuscito ancora a mettere in luce. Il ciclista 36enne nativo di Nairobi non ha ancora trovato il colpo di pedale giusto. Se già ...Il Tour de France 2021 riprende oggi, dopo il primo giorno di riposo, con la decima tappa: 190 chilometri da Albertville a Valence, la Grande Boucle si lascia alle spalle le Alpi e offre una frazione ...