Tour de France 2021 | Cavendish | “Io non ho fatto nulla | devo ringraziare la squadra”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 luglio 2021) Il corridore della Deceuninck Quick-Step, Mark, dopo aver vinto la decima tappa delde, ha volutotutto il suo team per il successo odierno: “Io non hodavvero, è stata laringraziarla. Appena siamo andati davanti abbiamo tirato il più velocemente possibile in modo che nessuno potesse avanzare e provare a passarci al traguardo. Conoscevamo questo traguardo, nel 2015 sono caduto e ha vinto Greipel. L’ho studiato, sapevamo sapevamo che se avessimo preso l’ultima curva larga ...