Tonitto 1939 cresce del 40% nel primo semestre 2021. Record storico per l'azienda ligure produttrice di gelati e sorbetti (Di martedì 6 luglio 2021) Tonitto 1939 chiude il primo semestre 2021 con una crescita del 40%, Record storico raggiunto dall'azienda ligure produttrice di gelati e leader in Italia per il Sorbetto. Un risultato che conferma il trend positivo degli ultimi anni, in linea con il piano strategico 2019 che prevede il raddoppio dei ricavi entro il 2023. Una crescita Record quella di Tonitto 1939, con un ingresso di nuovi 20 tra clienti e partner, che ha coinvolto sia il mercato italiano ...

