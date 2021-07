Tokyo 2020, doppio portabandiera anche per il Giappone: scelti Hachimura e Susaki (Di martedì 6 luglio 2021) Qualche settimana fa l’Italia ha annunciato due portabandiera per i Giochi Olimpidi di Tokyo 2020, Elia Viviani e Jessica Rossi, ma adesso anche i padroni di casa hanno deciso di optare per il doppio rappresentante. Il Giappone, infatti, ha comunicato che il cestista dei Washington Wizards, Rui Hachimura, e la lottatrice due volte campionessa del mondo, Yui Susaku, saranno i portabandiera in occasione della manifestazione a cinque cerchi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Qualche settimana fa l’Italia ha annunciato dueper i Giochi Olimpidi di, Elia Viviani e Jessica Rossi, ma adessoi padroni di casa hanno deciso di optare per ilrappresentante. Il, infatti, ha comunicato che il cestista dei Washington Wizards, Rui, e la lottatrice due volte campionessa del mondo, Yui Susaku, saranno iin occasione della manifestazione a cinque cerchi. SportFace.

