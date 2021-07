Suono pop rock internazionale in “Bounce Back” | l’album d’esordio

(Di martedì 6 luglio 2021) “In un mondo che lega e slega individui allo stesso tempo, in un mondo in cui dimensioni reali e virtuali si intrecciano quasi fondendosi, l’essere umano deve trovare il coraggio di guardarsi dentro” Da venerdì 25 giugno sarà disponibile tutte le piattaforme digitali “”,dell’omonima band.è un album composto da dieci brani, ognuno di essi capitolo di un racconto di rinascita. Il sapore è quello di un pop/melodico, più aspro o più spensierato ove necessario, saggiamente variegato a seconda dello scopo. Le sonorità non ...

Advertising

tgk_world : #SE7EN annuncia il ritorno con la nuova canzone 'Mona Lisa' in uscita il 7 luglio Si dice che sia di genere pop fu… - patrickblancofk : @jaacksonfk mi piace cantare, suono il pianoforte,amo il mare e sopratutto mangiare per quanto riguarda il genere musicale direi pop/ rock - ilgiornale : L'artista a cavallo tra jazz e pop ha successo anche negli Usa grazie a uno spot televisivo -

Ultime Notizie dalla rete : Suono pop

La Repubblica

... la regina d'Italia innamorata dell'Argentina', un mito delitaliano con fama mondiale'. Il ... 'La regina italiana che negli anni '70 e '80 è entrata a far parte del panorama argentino aldi '...... la regina d'Italia innamorata dell'Argentina ', un mito delitaliano con fama mondiale'. Il ... ' La regina italiana che negli anni '70 e '80 è entrata a far parte del panorama argentino aldi ..."In un mondo che lega e slega individui allo stesso tempo, in un mondo in cui dimensioni reali e virtuali si intrecciano quasi fondendosi, l’essere umano ...Il 10 luglio alle ore 20.45, nell’Area verde retrostante il palazzo comunale di Cisano Bergamasco, il concerto “Lucio, Dalla & Battisti per la prima volta insieme”. Ne abbiamo parlato con il diretto i ...