Scegli da dove parti, quando, quanto e budget. La meta è segreta. È l'anno dei viaggi a sorpresa (Di martedì 6 luglio 2021) La meta resta ignota fino a qualche giorno prima della partenza. E nel frattempo non possiamo far altro che immaginarci la destinazione, sognando ad occhi aperti. Complice la voglia di partire e di sorprenderci, l’estate 2021 ha visto emergere una nuova tendenza: quella dei “viaggi al buio”. A dimostrarlo sono i numeri: mentre la keyword ‘viaggi a sorpresa’ è tornata tra i Google Trends, il tour operator Toratora, la prima piattaforma italiana di viaggi a sorpresa, già tra aprile e maggio, in odore di ripartenza, ha registrato una crescita del 300% sul proprio portale di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Laresta ignota fino a qualche giorno prima della partenza. E nel frattempo non possiamo far altro che immaginarci la destinazione, sognando ad occhi aperti. Complice la voglia dire e di sorprenderci, l’estate 2021 ha visto emergere una nuova tendenza: quella dei “al buio”. A dimostrarlo sono i numeri: mentre la keyword ‘’ è tornata tra i Google Trends, il tour operator Toratora, la prima piattaforma italiana di, già tra aprile e maggio, in odore di ripartenza, ha registrato una crescita del 300% sul proprio portale di ...

Advertising

MolixRigor : @aurorapierce_ Sembra un supermercato dove scegli il prodotto migliore . Poi le conversazioni diventano molto monot… - AndrsSaumellLla : RT @claviggi: Se sei indeciso e non sai dove andare, dopo Roma scegli Firenze #consiglio #italy #florence #travel - DogSchoolAG : Stai pensando ad una vacanza non è vero??? Non affidarti al caso, per il tuo Meow scegli solo il meglio. Centro Cin… - veras67 : RT @claviggi: Se sei indeciso e non sai dove andare, dopo Roma scegli Firenze #consiglio #italy #florence #travel - 21_ralf : RT @claviggi: Se sei indeciso e non sai dove andare, dopo Roma scegli Firenze #consiglio #italy #florence #travel -