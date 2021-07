Advertising

Marcel_Bel89 : Samp: D'Aversa, sarà una squadra competitiva - sportli26181512 : Samp, D'Aversa: 'Penso a un mix di giovani ed esperti. A partire da Quagliarella': Samp, D'Aversa: 'Penso a un mix… - Gazzetta_it : Samp, D'Aversa: 'Penso a un mix di giovani ed esperti. A partire da Quagliarella' - zazoomblog : D’Aversa: “La Samp è una grande opportunità. Sono in un club ambizioso” - #D’Aversa: #grande #opportunità. - Alessandrolux : D’Aversa: “Ho garanzie che la rosa della Samp non sarà svenduta” – Footballweb -

Ultime Notizie dalla rete : Samp Aversa

Il nuovo corso della. Roberto D'riparte da Genova, individuato dalla società blucerchiata come il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Claudio Ranieri. Una scelta fatta nel segno della continuità: ...Per D'un'occasione straordinaria perché "è un onore sedere sulla panchina che è stata di Boskov". Racconta gli incontri con Ferrero: "Ci siamo visti tre volte, è sempre stato corretto con me ...Le dichiarazioni di Ferrero, patron della Sampdoria, sul futuro di Damsgaard: il talento danese piace anche alla Juve C’è anche la Juventus a tenere d’occhio la situazione di Damsgaard. Del gioiello d ...Carlo Osti ha ufficializzato il suo nuovo ruolo alla Sampdoria: non più direttore sportivo, ma incarichi da direttore generale, come ammesso da D'Aversa ...