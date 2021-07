Roberta Capua, lo sfogo in diretta: “Così è troppo” (Di martedì 6 luglio 2021) Roberta Capua alla conduzione di Un’estate in diretta ha parlato a lungo di Raffaella Carrà e del comportamento insolito del web. Roberta Capua è la nuova conduttrice della Rai che sta facendo compagnia al pubblico italiano con il programma Un’estate in diretta insieme al suo collega Gianluca Semprini. Quella di oggi è stata una puntata speciale e diversa, dedicata soprattutto ad un grande personaggio della televisione italiana: Raffaella Carrà. La donna se n’è andata lasciando tutti a bocca aperta, tranne la Capua che ha voluto commentare una questione molto ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021)alla conduzione di Un’estate inha parlato a lungo di Raffaella Carrà e del comportamento insolito del web.è la nuova conduttrice della Rai che sta facendo compagnia al pubblico italiano con il programma Un’estate ininsieme al suo collega Gianluca Semprini. Quella di oggi è stata una puntata speciale e diversa, dedicata soprattutto ad un grande personaggio della televisione italiana: Raffaella Carrà. La donna se n’è andata lasciando tutti a bocca aperta, tranne lache ha voluto commentare una questione molto ...

Advertising

SunshineMarcoB : RT @ivanburatti: Roberta Capua non le manda a dire dopo la morte di #RaffaellaCarrà: “Mi ha colpito l’egocentrismo di chi sui social ha uti… - StraNotizie : Roberta Capua lancia una frecciatina: “La morte della Carrà usata per mettersi in mostra” - TwocentsTweets : RT @ivanburatti: Roberta Capua non le manda a dire dopo la morte di #RaffaellaCarrà: “Mi ha colpito l’egocentrismo di chi sui social ha uti… - sarakaos82 : RT @ivanburatti: Roberta Capua non le manda a dire dopo la morte di #RaffaellaCarrà: “Mi ha colpito l’egocentrismo di chi sui social ha uti… - Luca_1998 : RT @ivanburatti: Roberta Capua non le manda a dire dopo la morte di #RaffaellaCarrà: “Mi ha colpito l’egocentrismo di chi sui social ha uti… -