Plumcake con mozzarella e pomodori secchi | Per un antipasto gustoso

(Di martedì 6 luglio 2021)consi prepara facilmente perchè l’impasto lievita nel forno direttamente, ecco la ricetta perfetta.conRicettasprintUna ricetta davvero particolare e gustosa, che potete servire come sostituto del pane, o magari da servire ad unaccompagnate con un tagliere di salumi e formaggi. Se volete provate ad arricchire con dello speck a dadini che incorporate all’impasto. Potrebbe interessarti anche questa ricetta:Olive in crosta Un finger food davvero unico ...

Advertising

CouponOfferte : #6Luglio ???OFFERTA AMAZON??? ?? Mulino Bianco Merendine Plumcake con Yogurt, Snack Dolce per la Merenda - 330 gr ?? i… - lamiabuonaforc2 : PLUMCAKE ALLO YOGURT CON ZUCCHERO DI CANNA soffice e umido???? Ricetta: - Isaporidicasa : PLUMCAKE SALATO CON PEPERONI ZUCCHINE E MOZZARELLA - stefani76102098 : @Laila1231320 Ti affoghi con il plumcake ???? - Micaela1968 : @LucaMagmo ???? A Miki come a Luca piace schiacciare il Plumcake prima di mangiarlo e mandare affanculo quelli che te… -

Ultime Notizie dalla rete : Plumcake con

RicettaSprint

Prendiamo uno stampo dae foderiamolola pellicola trasparente, questo ci servirà per dare la forma al nostro semifreddo. Versiamo il composto all'interno dello stampo e non ...melanzane e peperoni, morbido e fragrante si presta benissimo come pane da gustare a cena quando avete ospiti. Ilè una delle preparazioni frequenti in casa, sia nella sua ...La morbidezza del ciambellone arricchita dall’aroma del caffè di Caffè Borbone sia nell’impasto, sia nella glassa che dà un tocco in più a ...Il formaggio greco più diffuso nel nostro paese è protagonista di tantissimi piatti estivi, dalle insalate di pasta alle insalatone, passando per torte salate e secondi piatti. Provale subito!