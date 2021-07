Per riaprire le scuole servono più vaccinazioni (Di martedì 6 luglio 2021) Mi sembra di essere tornato a 12 mesi fa. Vi ricordate? Erano i primi di luglio dell’anno scorso e mi ritrovavo a scuola, con metro e distanziometro, a cercare di capire come avremmo potuto adattare nella pratica le indicazioni del CTS per la riapertura a settembre. Mi tornano in mente tutti i discorsi sul distanziamento di un metro e mezzo (all’epoca non si parlava ancora di contagio per aerosol) che poi diventò il famoso “metro statico”, le indicazioni degli Usr su come disporre i banchi, il “cruscotto” che doveva aiutarci a calcolare il numero massimo di alunni per classe e che poi si è rivelato essere, nella sostanza, una tabella excel che avremmo dovuto compilare noi. E poi le ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 luglio 2021) Mi sembra di essere tornato a 12 mesi fa. Vi ricordate? Erano i primi di luglio dell’anno scorso e mi ritrovavo a scuola, con metro e distanziometro, a cercare di capire come avremmo potuto adattare nella pratica le indicazioni del CTS per la riapertura a settembre. Mi tornano in mente tutti i discorsi sul distanziamento di un metro e mezzo (all’epoca non si parlava ancora di contagio per aerosol) che poi diventò il famoso “metro statico”, le indicazioni degli Usr su come disporre i banchi, il “cruscotto” che doveva aiutarci a calcolare il numero massimo di alunni per classe e che poi si è rivelato essere, nella sostanza, una tabella excel che avremmo dovuto compilare noi. E poi le ...

