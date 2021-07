Papa Francesco non è morto a Guantanamo nel 2020 (Di martedì 6 luglio 2021) Il 6 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di una copertina del settimanale americano Time intitolata “Colpevole come il peccato” che ritrarrebbe Papa Francesco con una tuta arancione (l’uniforme delle prigioni americane). L’immagine è accompagnata da un testo che recita «È morto esecutato a Guantanamo il 24 marzo 2020! Difficile eliminare i mostri dalla testa..Ma è morto!! E con lui si chiuse il 9° cerchio». La copertina oggetto della nostra verifica Si tratta di un’immagine modificata che veicola una ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 luglio 2021) Il 6 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di una copertina del settimanale americano Time intitolata “Colpevole come il peccato” che ritrarrebbecon una tuta arancione (l’uniforme delle prigioni americane). L’immagine è accompagnata da un testo che recita «Èesecutato ail 24 marzo! Difficile eliminare i mostri dalla testa..Ma è!! E con lui si chiuse il 9° cerchio». La copertina oggetto della nostra verifica Si tratta di un’immagine modificata che veicola una ...

