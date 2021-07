Omofobia | De Petris | ' non ci sono forzature | togliamo ddl Zan da limbo'

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Non ci, si vota il calendario, formalmente si ha una data, questo mette ordine e si posavviare le procedure in commissione e togliere dalquesto provvedimento. C'è tutto il tempo per fare un lavoro serio ed efficace". Lo ha affermato la senatrice di Leu Loredana De, a proposito della calendarizzazione nell'Aula del Senato del ddl Zan.

Sul tema dell'è ancora braccio di ferro. Secondo quanto hanno riferito i partecipanti alla ... 'Aspettiamo da sette mesi - ha detto Loredana De- . Anche il rinvio di 24 ore del voto ......sulla legge contro l'. "Si riparte dal testo base del Ddl Zan. Poi il 6 si vota il calendario e il 13 per noi si va in Aula", ha detto la capogruppo di Leu al Senato Loredana Deal ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Non ci sono forzature, si vota il calendario, formalmente si ha una data, questo mette ordine e si possono avviare le procedure in commissione e togliere dal limbo questo p ...?Ddl Zan, non c'è accordo nella maggioranza, e si va verso il voto in Senato. Nella riunione dei capigruppo di maggioranza, infatti ...