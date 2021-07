Omofobia | Bellanova | ' da Patuanelli nessuna lezione sui diritti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Dal ministro Stefano, che ha evidenti difetti di memoria, non accettiamosui. Il suo attacco a Matteo Renzi è sguaiato, e rozzo. Al governo con Matteo Salvini e la Lega ci sono stati loro con Conte". Così la viceministra Teresa, presidente di Italia Viva, risponde all'esponente M5S. "Io non dimentico - incalza- l'esultanza in sede di approvazione dei decreti sicurezza, che trasformavano un tema serissimo come l'immigrazione nel nostro Paese in una questione di ordine pubblico e securitaria, mandando in ...