Non s’è fatto niente per la scuola in presenza a settembre, solo parole. Lettera (Di martedì 6 luglio 2021) Inviata da Eugenio Tipaldi - Come volevasi dimostrare,il governo non ha fatto niente per mettere in sicurezza le scuole e i trasporti,forse non ci sono i soldi,ma allora smettiamola con l'ipocrisia che si torna in presenza " senza se e senza ma".Smettiamola con la propaganda politica:qui è in gioco la salute di tutti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Inviata da Eugenio Tipaldi - Come volevasi dimostrare,il governo non haper mettere in sicurezza le scuole e i trasporti,forse non ci sono i soldi,ma allora smettiamola con l'ipocrisia che si torna in" senza se e senza ma".Smettiamola con la propaganda politica:qui è in gioco la salute di tutti. L'articolo .

Advertising

LegaSalvini : ?? Daniele Capezzone: 'Surreale Conte che si ripresenta vestito da tennista griffatissimo, più scorta e auto blu. Qu… - makkox : bellissimo! non vedo l'ora! e ricordiamo che il pezzo nasce a Propaganda Live, quando all'ospite Ornella Vanoni i n… - DSantanche : Nella Striscia di #Gaza l’omosessualità è un reato, spesso punito con la morte. Qualcuno lo spieghi alla povera… - patroclohv : lexie è il miglior personaggio di grey’s non capisco come la gente possa dire che crea solo casini e piange tutto il tempo - _D_a_s__ : RT @la_kuzzo: Diciamolo con serenità: se nonostante i vaccini e le misure di protezione che ormai conosciamo, le scuole non riapriranno reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Non s’è Fabio Salvadori lancia “Un Divano Spaziale”: subito Bestseller - Cultura Agenzia ANSA