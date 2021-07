Napoli, Sarri svela tutto: dalle lacrime in albergo alla chiamata di gennaio (Di martedì 6 luglio 2021) Sarri è stato intervistato da Sportitalia dove ha parlato anche della chiamata di De Laurentiis che ha ricevuto lo scorso gennaio. Il Napoli di Sarri ha entusiasmato anche gli avversari. Si conoscevano benissimo gli undici titolari di quella squadra che ha espresso un grandissimo gioco che sarà ricordato per tanti anni ancora. Quel Napoli sfiorò Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 6 luglio 2021)è stato intervistato da Sportitalia dove ha parlato anche delladi De Laurentiis che ha ricevuto lo scorso. Ildiha entusiasmato anche gli avversari. Si conoscevano benissimo gli undici titolari di quella squadra che ha espresso un grandissimo gioco che sarà ricordato per tanti anni ancora. Quelsfiorò Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva #Sarri a #Sportitalia: '#Chelsea o #Juve? Io mi sono divertito molto soprattutto a #Napoli… - tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva #Sarri a #Sportitalia: 'Non c'erano i presupposti per tornare a #Napoli ma avevo dato disp… - mike10diego : RT @Spazio_Napoli: È stato il Napoli più bello di sempre? #forzanapoli #sarri #calcionapoli #sscnapoli #napoli - Neer01 : Si lamenta di Chelsea e Juve. In quei due anni non si è divertito povera stella Al Napoli si . Auguro a #Sarri di t… - SgambatoClaudio : RT @Napoli_Report: Maurizio #Sarri a @AlfredoPedulla “Ti sei divertito più al #Chelsea o alla #Juventus? Io mi sono divertito molto a #Napo… -