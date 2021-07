M5S | ‘sminatori’ a lavoro ma accordo in salita | resta gelo Grillo-Conte**

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Assoluto riserbo. Oggi non trapela nulla daldei 7-i pontieri del M5S- alper risolvere la guerra tra Beppee Giuseppe Conte, in gioco il futuro del Movimento. In queste ore i 7 chiamati a trovare la quadra sullo statuto -Luigi Di Maio, Roberto Fico, Stefano Patuanelli, Vito Crimi, Tiziana Beghin, Davide Crippa ed Ettore Licheri- ma anche su codice etico e carta dei valori, stanno mantenendo la linea del silenzio: “meglio procedere nel pieno riserbo”, la voce che rimbalza. Trapela, oggi come ieri, un “cauto ottimismo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.