Luis Enrique: "In finale tiferò per l'Italia" (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - "In finale tifero' Italia". Così l'allenatore della Spagna, Luis Enrique, al termine della semifinale di Euro 2020 persa ai rigori contro l'Italia. "Sono felice per quello che ho visto. Una partita di livello incredibile con due squadre che hanno cercato di giocare un bel calcio. Faccio grandi complimenti agli Azzurri". Poi l'ex allenatore di Barcellona e Roma si concentra sul match: "È stata una partita con un'intensità bestiale. Le squadre pressavano molto e hanno cercato di creare pericoli continui". Insomma, per il mister delle furie rosse è stato un manifesto per lo sport. ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - "Intifero'". Così l'allenatore della Spagna,, al termine della semidi Euro 2020 persa ai rigori contro l'. "Sono felice per quello che ho visto. Una partita di livello incredibile con due squadre che hanno cercato di giocare un bel calcio. Faccio grandi complimenti agli Azzurri". Poi l'ex allenatore di Barcellona e Roma si concentra sul match: "È stata una partita con un'intensità bestiale. Le squadre pressavano molto e hanno cercato di creare pericoli continui". Insomma, per il mister delle furie rosse è stato un manifesto per lo sport. ...

