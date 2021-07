Love Island, Giulia De Lellis confessa: “Ho visto cose per le quali mi son dovuta mordere la lingua!”. Poi svela qual è il suo sogno (Di martedì 6 luglio 2021) Corteggiatrice, influencer, gieffina, attrice e ora anche conduttrice di reality (dopo Giortì, insieme a Gemma Galgani). Giulia De Lellis non si ferma mai, ha le idee chiare e tanti sogni nel cassetto. Il grande seguito raggiunto sin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne le sta regalando sempre più grandi soddisfazioni, un pubblico sempre più vasto e lo slancio per guardare avanti con ancora più entusiasmo. Si è conclusa da pochissimi giorni la sua avventura a capo di Love Island e Giulietta ha ammesso di essere molto entusiasta dell’esperienza vissuta in questo nuovo ruolo, come ha raccontato a Tv Sorrisi e ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 luglio 2021) Corteggiatrice, influencer, gieffina, attrice e ora anche conduttrice di reality (dopo Giortì, insieme a Gemma Galgani).Denon si ferma mai, ha le idee chiare e tanti sogni nel cassetto. Il grande seguito raggiunto sin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne le sta regalando sempre più grandi soddisfazioni, un pubblico sempre più vasto e lo slancio per guardare avanti con ancora più entusiasmo. Si è conclusa da pochissimi giorni la sua avventura a capo die Giulietta ha ammesso di essere molto entusiasta dell’esperienza vissuta in questo nuovo ruolo, come ha raccontato a Tv Sorrisi e ...

