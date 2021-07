L’industria del gioco tra legalità e illegalità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ricostruire la filiera delin Italia, comprenderne gli impatti economici e sociali e analizzare il comportamento dei consumatori. Sono questi gli obiettivi del Primo Rapporto di ricerca sul settore delin Italia, presentato da Luiss Business School e Ipsos. “Con il nostro studio – ha detto Matteo Giuliano Caroli, Associate Dean for Research, Luiss Business School – siamo entrati in un settore industriale molto importante in Italia e nel mondo ma anche molto complesso e in forte evoluzione dal punto di vista tecnologico, dei comportamenti delle persone, degli assetti normativi e istituzionali”. “L’analisi dei dati è ...