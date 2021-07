Liguria 2030: cinque progetti portanti per la crescita del territorio (Di martedì 6 luglio 2021) La crisi pandemica ha innescato una crisi economico-sociale dagli impatti senza precedenti: il PIL globale è calato del 3,3%, quello europeo complessivamente del 6,2% e quello italiano dell’8,9%. Mentre la Liguria con una riduzione del PIL pro-capite di -8,1%, ha mostrato una resilienza leggermente migliore della media del Paese. Di fronte a una situazione di tale portata, le Istituzioni comunitarie hanno reagito con tempi e risorse anch’essi senza precedenti. Dalla dichiarazione di bancarotta da parte di Lehman Brothers, con richiesta di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code (15 settembre 2008), passarono infatti 4 anni prima che l’Europa intervenisse con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) La crisi pandemica ha innescato una crisi economico-sociale dagli impatti senza precedenti: il PIL globale è calato del 3,3%, quello europeo complessivamente del 6,2% e quello italiano dell’8,9%. Mentre lacon una riduzione del PIL pro-capite di -8,1%, ha mostrato una resilienza leggermente migliore della media del Paese. Di fronte a una situazione di tale portata, le Istituzioni comunitarie hanno reagito con tempi e risorse anch’essi senza precedenti. Dalla dichiarazione di bancarotta da parte di Lehman Brothers, con richiesta di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code (15 settembre 2008), passarono infatti 4 anni prima che l’Europa intervenisse con ...

HuffPostItalia : Liguria 2030: cinque progetti portanti per la crescita del territorio - imperianews_it : Regione Liguria: al via il quinto forum ‘Liguria 2030’. Presidente Toti; 'Pronti per il restart della Liguria, le i… - lavocedigenova : Regione Liguria: al via il quinto forum ‘Liguria 2030’, presidente Toti: 'Pronti per il restart della Liguria, le i… - radioaldebaran : Domani a Santa Margherita Ligure il forum '#Liguria 2030' - #Economia #SMargheritaLigure - - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: Mancano solo 3 giorni alla quinta edizione del Forum #Liguria2030: il 6 luglio a Santa Margherita Ligure presso La Cervara… -