Lady Louise Windsor ha partecipato a una gara di calesse con blazer e stivali da cavallerizza color cuoio

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 luglio 2021) I royal look del 2021 guarda le foto La regina Elisabetta la adora ed è tra i suoi nipoti preferiti. Più di Harry e William e le figlie del principe Andrea, Beatrice e Eugenia., 17 anni, forse è quella che meglio rappresenta la tradizione royal britannica. Educata e non ribelle, amante dei cavalli come la nonna, e seguace delle abitudini del principe ...