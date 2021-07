Italia-Spagna 1-1, pareggia Morata a 10? dalla fine dopo il vantaggio di Chiesa – La diretta (Di martedì 6 luglio 2021) LA diretta DELLA PARTITA 85? Doppio cambio per Mancini: Locatelli e Belotti prendono il posto di Barella e Insigne 80? GOL DI Morata! Triangolazione tra l’attaccante juventino e Dani Olmo: Morata controlla bene e col sinistro trafigge Donnarumma 73? Due cambi per l’Italia: Toloi e Pessina prendono il posto di Emerson e Verratti 72? Errore di Donnarumma con i piedi in fase di costruzione, per poco non ne approfitta Oyarzabal 70? Altro cambio per Luis Enrique: dentro Rodri per Koke 67? Occasione Italia! Berardi, imbeccato da Chiesa, è solo davanti a Unai Simon ma in posizione defilata: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) LADELLA PARTITA 85? Doppio cambio per Mancini: Locatelli e Belotti prendono il posto di Barella e Insigne 80? GOL DI! Triangolazione tra l’attaccante juventino e Dani Olmo:controlla bene e col sinistro trafigge Donnarumma 73? Due cambi per l’: Toloi e Pessina prendono il posto di Emerson e Verratti 72? Errore di Donnarumma con i piedi in fase di costruzione, per poco non ne approfitta Oyarzabal 70? Altro cambio per Luis Enrique: dentro Rodri per Koke 67? Occasione! Berardi, imbeccato da, è solo davanti a Unai Simon ma in posizione defilata: il ...

