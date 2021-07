Israele dimostra che i vaccini devono evolversi con le varianti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 luglio 2021) Se saranno confermate, le notizie che arrivano dal ministro della sanità israeliano sono in chiaroscuro. Di buono, c’è che resta confermata la prevenzione delle ospedalizzazioni di oltre il 90 per cento tra i vaccinati con due dosi di Pfizer. Se invece si guarda ai dati sulle infezioni, la prevenzione nel caso della variante Delta, che sta facendo risalire i casi in, cala drasticamente, da oltre il 90 per cento contro leprecedenti al 64 per cento contro la variante Delta. Questi dati differiscono tuttavia fortemente rispetto a quelli misurati in Inghilterra e resi pubblici dal Public Health England (PHE), ove la prevenzione anche delle ...