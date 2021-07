Hong Kong, progettavano attentati: 9 persone in manette (Di martedì 6 luglio 2021) La polizia di Hong Kong ha arrestato 9 persone, tra cui 6 studenti, perché sospettati di essere coinvolti in un complotto per fabbricare esplosivi. Secondo quanto riportato dalla polizia, il gruppo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) La polizia diha arrestato 9, tra cui 6 studenti, perché sospettati di essere coinvolti in un complotto per fabbricare esplosivi. Secondo quanto riportato dalla polizia, il gruppo ...

Borsa: Hong Kong apre in ribasso dello 0,02% L'Indice Hang Seng in sensibile calo dello 0,02%, a quota 28.136,63 in apertura.

