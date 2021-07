Foa | La Rai ha 3 anni per evolversi o sarà declino

Advertising

repubblica : Tv di Stato, Marcello Foa: 'La Rai ha tre anni per entrare nel futuro o sarà il declino' - GonnelliLuca : Guarda chi si vede! Tv di Stato, Marcello Foa: 'La Rai ha tre anni per entrare nel futuro o sarà il d… - ILOVEPACALCIO : #Foa (Pres. #Rai): «Niente diritti per la #CoppaItalia? I costi erano troppo alti» - Ilovepalermocalcio - tvzoomitalia : Marcello Foa: Cara Rai o ti svegli oppure… @Raiofficialnews @MarcelloFoa - agambella : Intervistato a fine mandato 'L’aumento degli ascolti durante il periodo Covid rischia di essere illusorio, perché h… -

Ultime Notizie dalla rete : Foa Rai

Dal punto di vista di Marcello, ora ladovrebbe pensare a nuove risorse da inserire in azienda per pensare a una rotazione da qui ai prossimi anni e presentare ai telespettatori volti ...Iseo Jazz 2021, con il patrocinio di Midj, Musicisti Italiani di Jazz, e la partnership diRadio 3. On line: www.iseojazz.it Prenotazioni: visitlakeiseo.info Il concerto di Palazzolo sull'Oglio ...Intervista a tutto tondo per Marcello Foa, presidente Rai uscente, che traccia la strada dell'azienda nei prossimi anni per non soccombere al futuro ...Intervista a tutto tondo per Marcello Foa, presidente Rai uscente, che traccia la strada dell'azienda nei prossimi anni per non soccombere al futuro ...