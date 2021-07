Euro 2020, Spagna: attenzione agli “italiani” Morata e Fabiàn Ruiz (Di martedì 6 luglio 2021) Partita con il freno a mano tirato, la Nazionale di Luis Enrique ha rapidamente iniziato a macinare gol e risultati. Le Furie Rosse, infatti, dopo i 2 pareggi iniziali contro Svezia e Polonia hanno battuto 5-0 la Slovacchia superando il Girone E in seconda posizione. Dopo aver superato la Croazia agli ottavi e la Svizzera ai quarti, la Spagna si è guadagnata l’accesso alla semifinale di questa sera a Wembley, contro l’Italia. Molti degli azzurri troveranno due volti noti: Morata e Fabiàn Ruiz, rispettivamente attaccante della Juventus e centrocampista del Napoli. Spagna poco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Partita con il freno a mano tirato, la Nazionale di Luis Enrique ha rapidamente iniziato a macinare gol e risultati. Le Furie Rosse, infatti, dopo i 2 pareggi iniziali contro Svezia e Polonia hanno battuto 5-0 la Slovacchia superando il Girone E in seconda posizione. Dopo aver superato la Croaziaottavi e la Svizzera ai quarti, lasi è guadagnata l’accesso alla semifinale di questa sera a Wembley, contro l’Italia. Molti degli azzurri troveranno due volti noti:, rispettivamente attaccante della Juventus e centrocampista del Napoli.poco ...

