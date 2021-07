Ddl Zan, la senatrice Fi Barbara Masini: “Sono omosessuale e voterò la legge così com’è. In Aula ci sarà più di qualcuno dei nostri a favore’ (Di martedì 6 luglio 2021) Nel giorno in cui la discussione sul ddl Zan arriva in Aula a Palazzo Madama e mentre continua lo scontro nei partiti per la conta dei voti, ad annunciare il suo sostegno al provvedimento è la senatrice di Forza Italia Barbara Masini. “Ho una compagna, ma non mi batto a favore del ddl Zan mossa da ragioni personali”, ha detto intervistata da Repubblica la parlamentare che a inverno scorso era già stata conteggiata nella pattuglia di “responsabili” a favore del governo Conte 2. “La mia è una battaglia di giustizia e libertà. Non capisco perché un omosessuale non dovrebbe sentirsi rappresentato da un partito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Nel giorno in cui la discussione sul ddl Zan arriva ina Palazzo Madama e mentre continua lo scontro nei partiti per la conta dei voti, ad annunciare il suo sostegno al provvedimento è ladi Forza Italia. “Ho una compagna, ma non mi batto a favore del ddl Zan mossa da ragioni personali”, ha detto intervistata da Repubblica la parlamentare che a inverno scorso era già stata conteggiata nella pattuglia di “responsabili” a favore del governo Conte 2. “La mia è una battaglia di giustizia e libertà. Non capisco perché unnon dovrebbe sentirsi rappresentato da un partito ...

